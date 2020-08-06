Натовцы, Украина или восточные братья. Лукашенко заявил, что кто-то ведет гибридную войну против Беларуси

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, многих провокаторов в стране удалось задержать только благодаря бдительности рядовых граждан.

Лукашенко: Мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против его страны ведется гибридная война. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По словам Лукашенко, многих провокаторов в Беларуси удалось задержать только благодаря бдительности рядовых граждан.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", – подчеркнул Лукашенко.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер". Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул – это легенда", – заявил он.

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском боевиков.