"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!" Интервью с Лукашенко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко накануне в Минске. В ходе интервью Лукашенко говорил об отношениях между Украиной и Беларусью, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском и бывшем президенте Викторе Януковиче, о президенте России Владимире Путине, недавно задержанных под Минском бойцах российской ЧВК "Вагнер" и о президентских выборах в стране.

Интервью Лукашенко с Гордоном продолжалось более двух с половиной часов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью с Лукашенко записали накануне, 5 августа, в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов. Трансляция интервью начнется в 18.00.

В ходе интервью Лукашенко коснулся отношений между официальным Минском и Киевом, говорил о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте России Владимире Путине, о недавно задержанных под Минском 32 бойцах российской частной военной компании "Вагнер", о грядущих президентских выборах и о дебатах с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Интервью Гордона с Лукашенко прервалось на телефонную беседу президента Беларуси с Зеленским. После беседы с украинским лидером Лукашенко пошутил: "Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: "Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем". Передавал привет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лукашенко и Зеленский меня обсудили Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro) 6 Авг 2020 в 12:22 PDT

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, в Facebook опубликовала несколько заявлений, которые сделал Лукашенко:

"Никогда Владимир Путин не будет президентом России до 2036 года!".

"Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты".

"Я [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб".

"Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!".

"У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович".

"Никогда с территории Беларуси не придут в Украину россияне".

"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" – "Кажется", – ответил мне [министр обороны Российской Федерации Сергей] Шойгу".

"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем".

"Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу".

Интервью Гордону – первое, которое Лукашенко дал для YouTube-проекта. Президент Беларуси рассказал, что согласиться на беседу с украинским журналистом его убедил младший сын Николай.

"Николай у меня оппозиционно настроенный человек! Критикует меня. Он Гордона вдоль и поперек знает и смотрит!" – процитировала Лукашенко Бацман.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

Очередные президентские выборы в стране пройдут в это воскресенье, 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: кроме Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.