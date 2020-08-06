ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!" Интервью с Лукашенко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко накануне в Минске. В ходе интервью Лукашенко говорил об отношениях между Украиной и Беларусью, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском и бывшем президенте Викторе Януковиче, о президенте России Владимире Путине, недавно задержанных под Минском бойцах российской ЧВК "Вагнер" и о президентских выборах в стране.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью Лукашенко с Гордоном продолжалось более двух с половиной часов
Интервью Лукашенко с Гордоном продолжалось более двух с половиной часов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон. 

Интервью с Лукашенко записали накануне, 5 августа, в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов. Трансляция интервью начнется в 18.00. 

В ходе интервью Лукашенко коснулся отношений между официальным Минском и Киевом, говорил о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте России Владимире Путине, о недавно задержанных под Минском 32 бойцах российской частной военной компании "Вагнер", о грядущих президентских выборах и о дебатах с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Интервью Гордона с Лукашенко прервалось на телефонную беседу президента Беларуси с Зеленским. После беседы с украинским лидером Лукашенко пошутил: "Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: "Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем". Передавал привет". 

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, в Facebook опубликовала несколько заявлений, которые сделал Лукашенко:

  • "Никогда Владимир Путин не будет президентом России до 2036 года!".
  • "Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты".
  • "Я [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб".
  • "Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!". 
  • "У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович".
  • "Никогда с территории Беларуси не придут в Украину россияне".
  • "Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" – "Кажется", – ответил мне [министр обороны Российской Федерации Сергей] Шойгу". 
  • "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем".
  • "Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу". 

Интервью Гордону – первое, которое Лукашенко дал для YouTube-проекта. Президент Беларуси рассказал, что согласиться на беседу с украинским журналистом его убедил младший сын Николай.

"Николай у меня оппозиционно настроенный человек! Критикует меня. Он Гордона вдоль и поперек знает и смотрит!" – процитировала Лукашенко Бацман. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221278847992318&set=a.10216315457990670&type=3

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

Очередные президентские выборы в стране пройдут в это воскресенье, 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: кроме Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS