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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Нас ожидает мягкое закручивание гаек. Причем это касается не только оппонентов Лукашенко, но и его окружения

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Лукашенко выступил с очередным своим посланием. Событие, которое должно по графику было пройти в апреле, несколько раз переносилось и наконец состоялось.

Анализируя тезисы, можно разделить выступление на разговоры о сиюминутных проблемах власти, о тактике на ближайшие 12–18 месяцев и о стратегии. Точнее, о задачах на два-три года – стратегией это назвать сложно.

Кратко ситуация выглядит так: в ближайшие месяцы нас ожидает мягкое закручивание гаек. Причем это касается не только оппонентов Лукашенко, но и его окружения, где стоит ожидать кадровых чисток. В это же время экономика будет работать в режиме удержания ситуации.

Власть признает, что упустила коммуникацию с городским средним классом. И тезисы Лукашенко, образы и сравнения говорят о том, что в привязке к президентским выборам на голоса этой группы он не рассчитывает. Зато много пассажей для жителей населенных пунктов размером от 50 тыс. человек и меньше. Это, как ни крути, 60% избирателей. Именно там происходит ключевая борьба за заветные 50% + один голос реального результата.

Зато после выборов власть пойдет в новые медиа, существенно меняя информационную политику. На это Лукашенко, судя по его оговорке, отводит до полутора лет. Далее – конституционная реформа и параллельное создание одной либо нескольких партий (формально оппозиционных, но выгодных власти).

Если говорить о внешнеполитических приоритетах, бросается в глаза пассаж о том, что Россия не захотела быть братской и будет партнером, с перечислением иных партнеров. А также угрозы в возможных проблемах "до Владивостока". Это значит, что как минимум до конца 2020-го на российском направлении будут "тучи ходить хмуро".

Зато есть интересные посылы по Украине. Но дальше писать не буду – все наговорил в ролике.

ВИДЕО
Видео: ihar Tyshkievich / YouTube

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, власть, Игорь Тышкевич
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