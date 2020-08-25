Коронавирусом в мире заразились 23,5 млн человек

От коронавирусной болезни COVID-19 уже умерли более 811 тыс. жителей планеты.

Индия – третья страна в мире по масштабу распространения COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23 575 676 человек (+217 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 811 874 человека (+4 тыс. человек), выздоровели 15 260 550.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 739 564. Из них умерло 177 252 человека, излечились 2 020 774 пациента.

В Бразилии заболел 3 622 861 человек. Из них 115 309 умерли и 2 976 256 излечились.

В Индии инфицировано 3 167 323 человека, 58 390 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 959 016 инфицированных и 16 406 умерших. ЮАР преодолела порог в 600 тыс. – сейчас там 611 450 заразившихся и 13 159 погибших.

В Перу, Мексике (находится на третьем месте по смертности – 60 800 человек) и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Чили, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.