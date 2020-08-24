В ВОЗ предостерегли от использования плазмы переболевших COVID-19 для лечения болезни

Всемирная организация здравоохранения считает использование для лечения COVID-19 плазмы крови людей, которые вылечились от коронавирусной болезни, экспериментальным методом.

Лечение плазмой людей, которые выздоровели от определенной болезни, широко использовалось в XX веке с разной эффективностью, отметили в ВОЗ Фото: EPA

В ВОЗ предостерегли от использования плазмы крови переболевших COVID-19 для лечения коронавирусной болезни, назвав этот метод экспериментальным, а предварительные результаты лечения – недоказуемыми. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Associated Press.

Лечение пациентов плазмой людей, которые выздоровели от определенной болезни, широко использовалось в XX веке с разной эффективностью. Такое лечение трудно стандартизировать, поскольку люди производят разный уровень антител и плазму необходимо собирать индивидуально, отметила Сваминатан.

По ее словам, исследования по использованию плазмы для лечения коронавируса были небольшими и имеют "низкокачественные доказательства".

Советник генерального директора ВОЗ Брюс Айлворд подчеркнул, что лечение с помощью плазмы может иметь много побочных эффектов: от легкой лихорадки и озноба до тяжелых последствий.

В США больные COVID-19 получили право на лечение методом переливания плазмы крови переболевших пациентов. Такое разрешение выдало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 23 августа.

Министр здравоохранения США Алекс Азар назвал такое решение "важным достижением в усилиях президента Дональда Трампа по спасению жизней от COVID-19".

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.