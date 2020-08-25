В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

За сутки в Украине подтвердили 1658 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне в стране было зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19.
Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 108 415. За последние 24 часа в Украине умерло 25 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318.
Вылечилось за время эпидемии 52 870 человек, из них 346 – за последние сутки. Активных случаев – 53 227.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.