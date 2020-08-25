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В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

Общее число больных COVID-19 достигло в Украине 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19 / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине подтвердили 1658 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в стране было зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 108 415. За последние 24 часа в Украине умерло 25 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318. 

Вылечилось за время эпидемии 52 870 человек, из них 346 – за последние сутки. Активных случаев – 53 227.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3649;
  • Волынская область – 5187;
  • Днепропетровская область – 2050;
  • Донецкая область – 1238;
  • Житомирская область – 2923;
  • Закарпатская область – 7063;
  • Запорожская область – 1407;
  • Ивано-Франковская область – 8154;
  • Киев – 12 153;
  • Киевская область – 5115;
  • Кировоградская область – 769;
  • Луганская область – 244;
  • Львовская область – 13 389;
  • Николаевская область – 1004;
  • Одесская область – 6166;
  • Полтавская область – 677;
  • Ровенская область – 8644;
  • Сумская область – 1246;
  • Тернопольская область – 4923;
  • Харьковская область – 7807;
  • Херсонская область – 337;
  • Хмельницкая область – 2047;
  • Черкасская область – 1300;
  • Черновицкая область – 9371;
  • Черниговская область – 1552.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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