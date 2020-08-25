В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

Общее число больных COVID-19 достигло в Украине 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

За сутки в Украине подтвердили 1658 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в стране было зафиксировано 1799 новых случаев заболевания COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 108 415. За последние 24 часа в Украине умерло 25 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318.

Вылечилось за время эпидемии 52 870 человек, из них 346 – за последние сутки. Активных случаев – 53 227.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3649;

Волынская область – 5187;

Днепропетровская область – 2050;

Донецкая область – 1238;

Житомирская область – 2923;

Закарпатская область – 7063;

Запорожская область – 1407;

Ивано-Франковская область – 8154;

Киев – 12 153;

Киевская область – 5115;

Кировоградская область – 769;

Луганская область – 244;

Львовская область – 13 389;

Николаевская область – 1004;

Одесская область – 6166;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 8644;

Сумская область – 1246;

Тернопольская область – 4923;

Харьковская область – 7807;

Херсонская область – 337;

Хмельницкая область – 2047;

Черкасская область – 1300;

Черновицкая область – 9371;

Черниговская область – 1552.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.