Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в комментарии Reuters высказал мнение, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса сопряжена с риском.
Использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность – это плохая идея. По словам Фаучи, это также может отрицательно сказаться на тестировании других вакцин – "это затруднит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других".
Ранее ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.
Фаучи пояснил, что неправильно получать разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях до того, как станет известно о ее эффективности.
На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca. На прошлой неделе Johnson & Johnson заявила, что надеется включить 60 тыс. человек в рамках второй фазы разработки вакцины.
В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником станет демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.