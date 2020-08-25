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Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19

Прежде чем появятся доказательства эффективности вакцины от коронавируса, нельзя выдавать разрешение на экстренное ее использование. Об этом сообщил ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

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Фаучи считает, что вакцина должна быть полностью исследована
Фаучи считает, что вакцина должна быть полностью исследована
Фото: ЕРА

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в комментарии Reuters высказал мнение, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса сопряжена с риском. 

Использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность – это плохая идея. По словам Фаучи, это также может отрицательно сказаться на тестировании других вакцин – "это затруднит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других".

Ранее ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

Фаучи пояснил, что неправильно получать разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях до того, как станет известно о ее эффективности.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca. На прошлой неделе Johnson & Johnson заявила, что надеется включить 60 тыс. человек в рамках второй фазы разработки вакцины.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником станет демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.

Теги: США, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, тестирование, Энтони Фаучи
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