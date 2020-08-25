Главный инфекционист США предостерег от поспешного выпуска вакцины от COVID-19

Прежде чем появятся доказательства эффективности вакцины от коронавируса, нельзя выдавать разрешение на экстренное ее использование. Об этом сообщил ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в комментарии Reuters высказал мнение, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса сопряжена с риском.

Использование вакцины против COVID-19 в соответствии со специальными инструкциями по применению в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность – это плохая идея. По словам Фаучи, это также может отрицательно сказаться на тестировании других вакцин – "это затруднит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других".

Ранее ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

Фаучи пояснил, что неправильно получать разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях до того, как станет известно о ее эффективности.

На данный момент в США проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca. На прошлой неделе Johnson & Johnson заявила, что надеется включить 60 тыс. человек в рамках второй фазы разработки вакцины.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником станет демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.