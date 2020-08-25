"Стыдно для страны". Степанов заявил, что зарплата медиков почти на 30% ниже средней по Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что зарплата медика, который пришел работать после интернатуры, должна начинаться "лучше с 25 тыс. грн".

Зарплаты украинским медикам нужно поднимать. Об этом 25 августа на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Медицинскую помощь должен предоставлять медработник, который получает конкурентную зарплату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. Мне кажется, что это стыдно для страны. Я уверен, что мы исправим эту ситуацию", – сказал он.

По словам министра, его ведомство работает над тем, чтобы с 1 января 2021 года зарплаты медикам были повышены.

"Я считаю, что заработная плата, например, врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20, лучше с 25 тыс. грн. Понятно, что это очень тяжело сделать", – отметил Степанов.

22 августа министр заявлял, что в Украине не хватает почти 25 тыс. врачей.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата работников медицинской сферы и сферы предоставления социальной помощи составляла в июне (более поздних данных пока нет) 8841 грн в месяц при общеукраинской средней зарплате в 11 579 грн в месяц.