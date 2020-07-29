Степанов обвинил Нацслужбу здоровья в задержке финансирования медиков. В НСЗУ утверждают, что Минздрав не готовит для этого документы

Комментируя невыплату Нацслужбой здоровья Украины средств для экстренной медпомощи, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в НСЗУ решают "неделями" то, что можно сделать за несколько дней. В Нацслужбе здоровья объяснили, что этот процесс зависит от Минздрава и Минфина.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 29 июля, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не перечисляет средства, предусмотренные на нужды медиков, информирует УНН.

"Сейчас должен начаться наконец-то процесс заключения договоров от Национальной службы здоровья, через которую идет соответствующее финансирование. Мне непонятно, почему уже месяц они не могут начать заключать договоры и перечислять эти средства, выделенные государством? Знаете, уже количество этих жалоб на НСЗУ так велико, что оно уже переходит любые рамки. Уже надо делать какие-то серьезные выводы о работе НСЗУ", – сказал министр.

По его словам, на Нацслужбу здоровья жалуются "все без исключения" медработники.

"В таких вопросах, которые возможно решить за несколько дней, а они неделями решают", – заявил Степанов.

Днем ранее в комментарии "Украинской правде" Нацслужба здоровья обвинила в задержках Минздрав. Речь идет о финансировании экстренной медицинской помощи.

"Направления, по которым НСЗУ перечисляет средства, а также объем средств по каждому направлению фиксируются в паспорте соответствующей бюджетной программы. Чтобы НСЗУ могла перезаключить договоры с учреждениями по повышенным тарифам на экстренную медицинскую помощь, нужно внести изменения в паспорт бюджетной программы. Изменения должно утвердить Министерство здравоохранения Украины и согласовать их с Министерством финансов", – объяснили в ведомстве.

В НСЗУ подчеркнули, что без внесения этих изменений нельзя увеличить объем средств и начинать заключать договоры.

Также в Нацслужбе здоровья отметили, что свои расчеты и предложения они уже предоставили.

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан. 20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы НСЗУ. Прием заявок на пост главы Нацслужбы здоровья был завершен 31 мая, было 17 кандидатов. 8 июня Степанов заявил, что определился с кандидатурой и передаст документы потенциального главы службы в Кабмин, однако не назвал фамилию кандидата.

27 июля в НСЗУ сообщили, что выплатили 2,5 млрд грн за предоставление медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле – июне.