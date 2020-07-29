С 1 августа Украина будет по-новому определять страны "красной" и "зеленой" зоны – Минздрав

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, принадлежность стран к "красной" или "зеленой" зоне в ситуации с COVID-19 будет определяться по приросту больных и их процентному соотношению за последние 14 дней.

С 1 августа власти Украины начнут по-новому делить страны на "зеленую" и "красную" зоны в зависимости от ситуации с COVID-19. Об этом 29 июля на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 1 августа у нас начинают действовать новые правила... Мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. То есть будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной" зоне", – сказал он.

Министр объяснил, что речь идет о приросте больных за последние 14 дней, если он превышает такой показатель в Украине, и процент пациентов за последние две недели по сравнению с прошлым периодом, если процент превысит 30%.

Максимов подчеркнул, что списки стран в "зеленой" и "красной" зонах будут обновляться раз в семь дней.

С 15 июня Украина ввела адаптивный подход к самоизоляции или обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа. Минздрав разделил страны на две зоны, исходя из количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. В "красную" зону, в частности, тогда вошли 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения. Среди них – США, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания.

Для граждан, приезжающих из стран "зеленой" зоны, в Украине введены более щадящие условия эпидемического контроля.