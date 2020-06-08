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Степанов заявил, что определился с кандидатурой на пост главы Национальной службы здоровья

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что передаст документы потенциального главы Национальной службы здоровья Украины в Кабинет Министров, однако не назвал фамилию кандидата на этот пост.

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Степанов: В течение двух месяцев после окончания карантина будет объявлен и проведен конкурс в обычном формате
Степанов: В течение двух месяцев после окончания карантина будет объявлен и проведен конкурс в обычном формате
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня на брифинге заявил, что определился с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". 

Он напомнил, что на прошлой неделе провел процедуру отбора на пост главы НСЗУ.

"На сегодня проведение конкурса, предусмотренного законодательством, невозможно из-за карантина. В условиях карантина возможно проведение только отбора. Я хочу поблагодарить всех, кто подал документы и принял участие в собеседованиях. Я уже определился с кандидатом, относительного которого будут переданы документы в Кабинет Министров. После прохождения всех процедур, которые предусмотрены законом, он может быть назначен на эту должность", – подчеркнул Степанов.

Фамилию потенциального главы НСЗУ он не назвал.

Министр добавил, что в течение двух месяцев после окончания карантина будет объявлен и проведен конкурс в обычном формате.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.

Прием заявок на пост главы Нацслужбы здоровья был завершен 31 мая.

Теги: Кабинет Министров, Минздрав, Максим Степанов, Национальная служба здоровья
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