Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака – Минздрав

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в стране насчитывается почти 1 млн человек с онкологической патологией.

В Минздраве не указали, где в Европе самый высокий темп распространения рака Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место в Европе. Об этом 7 июня по случаю Международного дня людей, переболевших раком, проинформировал в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Какая страна на первом месте в Европе, в центре не указали.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", – сообщили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отметили, что "у тех, кто поборол онкозаболевание, имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", и призвали выполнять рекомендации медиков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2012 году от раковых заболеваний скончались 8,2 млн человек, в 2018-м – почти 10 млн.

В феврале 2020 года ВОЗ указал в своем отчете, что при сохранении нынешних тенденций за следующие 20 лет количество онкологических заболеваний может увеличиться на 61%.