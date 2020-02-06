Число больных раком за следующие 20 лет может вырасти на 60% – ВОЗ

В странах со средним и низким уровнем дохода число онкологических заболеваний за 20 лет может вырасти приблизительно на 81%, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, в период с 2000-го по 2015 год вероятность смерти от рака снизилась на 20% в странах с высоким уровнем дохода, с низким – только на 5% Фото: pixabay.com

При сохранении нынешних тенденций за следующие 20 лет количество онкологических заболеваний может увеличиться на 61%. Об этом говорится в отчете, опубликованном 4 февраля пресс-центром Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2019 году, сообщили в ВОЗ, услуги комплексного лечения от рака в странах с высоким уровнем дохода предоставили в 90% случаев, тогда как в государствах с низким уровнем дохода комплексное лечение получили только 15% заболевших. В период с 2000-го по 2015 год вероятность смерти от рака снизилась на 20% в странах с высоким уровнем дохода, с низким – только на 5%.

“Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах. При наличии у людей доступа к системам первичной и специализированной медицинской помощи станет возможным выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, их эффективное лечение и полное исцеление. Рак не должен являться смертным приговором ни для кого и нигде“, – заявил помощник гендиректора ВОЗ по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения и инфекционных и неинфекционных заболеваний Рен Минхой.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что благодаря “активным мерам в слаженной борьбе против онкозаболеваний” по меньшей мере 7 млн больных раком можно будет спасти в ближайшие 10 лет.

По его словам, существует “широкий круг мер, доказавших свою эффективность в предупреждении новых случаев онкологических заболеваний“. К ним Гебрейесус отнес борьбу с употреблением табака, который является причиной 25% случаев смерти от онкологических заболеваний, вакцинацию против гепатита B для профилактики рака печени, сокращение случаев рака шейки матки путем вакцинации против вируса папилломы человека, скрининг и лечение, а также предоставление доступа к паллиативной помощи, включая купирование боли.

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. По данным ВОЗ, рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2012 году от раковых заболеваний скончались 8,2 млн человек, в 2018-м – почти 10 млн.