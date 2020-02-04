Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Доэрти: У меня четвертая стадия рака

Американская актриса Шеннен Доэрти в эфире утреннего шоу Good Morning America на канале ABC рассказала, что у нее диагностировли рак четвертой степени.
Доэрти заявила, что хочет сказать о своем диагнозе лично.
"Через несколько дней или недель всплывет наружу, что у меня четвертая стадия рака, что рак вернулся. Поэтому я здесь. Эту "пилюлю" трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана. Но больше всего мне страшно было сообщить эту новость моей маме и мужу. Моя мама – очень сильная и мужественная. Мой муж тоже, но я волнуюсь за него. Я решила сама все рассказать, чтобы люди услышали это от меня, чтобы не было ошибок и лжи", – заявила она.
Актриса призналась, что иногда спрашивает себя, почему она.
"А потом я иду и думаю: "Ну хорошо, а если спросить, почему не я? Никто этого не заслуживает, но ведь никто и не говорит:"Кто, кроме меня, этого заслуживает?" – отметила она.
Доэрти вспомнила о коллеге по сериалу "Беверли-Хиллз" Люке Перри, умершем в 2018 году от сердечного приступа.
"Наименьшее, что я могу сделать в память о нем, это прийти на это шоу. Я хочу показать, что даже с четвертой стадией люди могут жить и работать. Наша жизнь не заканчивается с подобным диагнозом. Нам еще есть, чем заняться на этой Земле", – заявила Доэрти.
У Доэрти обнаружили рак молочных желез в марте 2015 года. Она заявила, что если бы регулярно проходила обследование, то болезнь можно было бы обнаружить раньше.
В конце апреля 2017 года актриса сообщила, что у нее констатировали ремиссию заболевания.
Доэрти стала популярной в 1990 году, после того как снялась в роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале "Все женщины ведьмы".