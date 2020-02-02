У гендиректора "Дождя" диагностировали рак

Гендиректор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что рак груди у нее обнаружили в декабре прошлого года.

У гендиректора российского телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой обнаружили рак груди. Как сообщает РБК, об этом она сообщила 2 февраля в эфире собственной программы.

По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре прошлого года.

"Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали и быстро удалили", – сказала она.

Гендиректор "Дождя" добавила, что ей предстоит пройти радиотерапию.

Как отмечает РБК, 48-летняя Наталья Синдеева владеет 95% акций телеканала "Дождь" и 100% акций холдинга "Москоу Диджитал Медиа", в который входит российский интернет-портал, а также 10% акций радиостанции "Серебряный дождь".