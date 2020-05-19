Алла Мазур сообщила, что возвращается в эфир после лечения рака

Ведущая программы "ТСН-Тиждень" (телеканал "1+1") Алла Мазур сообщила в Facebook 19 мая, что возвращается в эфир после успешного лечения онкологического заболевания.
"Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу", – написала Мазур.
По ее словам, она ни на день не теряла связи с коллегами.
12 ноября 2019 года Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, хотя никакие симптомы рака не проявлялись.