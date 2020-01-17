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17 января, 2020
 
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"Впереди еще несколько химиотерапий и операция". Мазур рассказала о борьбе с раком

Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, что прошла четыре курса химиотерапии.

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Мазур: Я еще раз убеждаюсь: главное начать лечение вовремя!
Мазур: Я еще раз убеждаюсь: главное – начать лечение вовремя!
Фото: Алла Мазур / Facebook

Ведущая программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" Алла Мазур опубликовала в Facebook фото, сделанное во время прохождения одной из процедур в борьбе с онкологическим заболеванием.

"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению в прическе. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция. И я еще раз убеждаюсь: главное – начать вовремя! Поэтому снова призываю всех: проверяться! Регулярно", – написала она.

https://www.facebook.com/1plus1.AllaMazur/posts/3135843936444789

О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года

Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

У Мазур есть 11-летний сын Артем.

Теги: рак, лечение, Алла Мазур
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