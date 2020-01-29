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Дело о коррупции в киевском институте рака передали в суд

В августе 2019 года в помещениях Национального института рака в Киеве прошли обыски по делу о продаже лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. По делу проходят семь человек. В прокуратуре сообщили, что завершили расследование и передали обвинительный акт в суд.

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Пострадавшими в уголовном производстве признаны пять пациентов учреждения
Пострадавшими в уголовном производстве признаны пять пациентов учреждения
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения Украины, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлиническим отделением Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что, согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом Национального института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение", – говорится в сообщении.

Пострадавшими в уголовном производстве признаны пять пациентов учреждения, которые проходили лечение в институте и которым нанесен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. грн.

Обвинительный акт прокуратура направила в Голосеевский районный суд Киева.

В августе 2019 года в помещениях института рака прошли обыски по делу о продаже лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. В Минздраве утверждали, что готовы к сотрудничеству с правоохранителями для выявления злоупотреблений и мошенничества в медучреждениях. 17 сентября завотделением и врачу-онкологу объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. По делу проходят семь потерпевших.

Теги: медицина, коррупция, прокуратура, правоохранители, расследование, Национальный институт рака
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