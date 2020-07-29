"Скорую" в Украине нужно сделать эталонной – глава Минздрава

В 2019 году украинцы вызывали скорую помощь почти 6,9 млн раз, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что проблемы в экстренной медпомощи накапливались 30 лет Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В 2019 году скорую помощь в Украине вызывали почти 7 млн раз. Об этом 29 июля на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом за прошлый год, 2019 год, было сделано почти 6,9 млн вызовов по всей стране. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это практически каждая вторая-третья семья вызывала скорую помощь", – сказал министр.

Глава Минздрава считает, что "нужно сделать все, чтобы она у нас была эталонной, чтобы качество предоставления этой медицинской помощи было на достаточно высоком уровне".

"Ради этого нужно решить те проблемы, которые накапливались последние 30 лет в экстренной медицинской помощи", – отметил Степанов.

По его словам, в числе проблем – небольшая зарплата, "которая не повышалась многие годы".

2 апреля Степанов говорил, что фельдшеры и водители скорой помощи, как и врачи, получат надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией.