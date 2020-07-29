10 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией Фото: depositphotos.com

10 областей Украины по состоянию на 29 июля не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается на Волыни, в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях.

Закарпатье – единственный регион страны, где превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц.

Показатели проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствуют нормам во всех областях Украины.

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерли 1650 человек, 37 394 – выздоровели.