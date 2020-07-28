Пандемия коронавируса ускорила загрязнение планеты пластиком – ООН

Связанный с коронавирусом карантин повлиял на резкое снижение выбросов парниковых газов во всем мире на 5%, но в то же время выросла скорость загрязнения пластиком окружающей среды из-за использованных масок, защитных перчаток и упаковок для дезинфицирующей жидкости, говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию.

В ООН призвали правительства всех стран отказаться от пластика и перейти на нетоксичные и биоразлагаемые заменители Фото: ЕРА

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в частности медицинскими масками для лица и флаконами от дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном 27 июля конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"По оценкам ЮНКТАД, из-за коронавирусного карантина во всем мире выбросы парниковых газов резко сократились на 5%, однако не все меры по сдерживанию пандемии оказали положительное воздействие на окружающую среду. Наши улицы, пляжи и океан пострадали от цунами отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и упаковку для пищевых продуктов", – говорится в докладе.

Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон напомнила, что загрязнение окружающей среды пластиком еще до появления коронавируса было одной из главных угроз планете. Новый вызов еще больше усугубил ситуацию.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, продажи только одноразовых масок в мире увеличились с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в этом.

Ситуацию усугубили также онлайн-покупки и еда навынос, упакованная в пластик.

"Около 75% коронавирусного пластика, скорее всего, станут отходами, засоряющими наши свалки и плавающими в наших морях. И затраты ошеломляют... Негативное побочное воздействие пластиковых отходов на рыболовство, туризм и морской транспорт составляет, по оценкам, около $40 млрд в год", – говорится в докладе.

ЮНКТАД призывает правительства и деловые круги стран мира найти возможность заменитеть пластиковые изделия нетоксичными, биоразлагаемыми или легко перерабатываемыми материалами: стеклом, керамикой, натуральными волокнами, бумагой, картоном, рисовой шелухой, натуральным каучуком и животными белками.

"Поскольку многие заменители пластмасс являются трудоемкими, изменения в структуре производства и потребления могут создать новые рабочие места", – добавила Коук-Гамильтон.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.

С пандемией коронавируса во всем мире значительно увеличился спрос на медицинские маски, резиновые перчатки и антисептики.