Зеленский: Снижение количества медиков, которые заражаются COVID-19, показывает, что старания власти дают результат

В ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процент медработников, инфицированных коронавирусом, снизился до 6% от общего числа больных.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 6 июля заявил, что уменьшение числа украинских медиков, которые заражаются COVID-19, – это результат действий власти по защите медицинских работников страны. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Во время совещания министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что процент заболевших медработников продолжает снижаться. Сейчас он составляет 6%.

"Снижение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и дают результат. Помню, в начале эпидемии заболевшие медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание нужно уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины", – подчеркнул Зеленский.

В Национальной полиции отметили, что проверяют работу клубов после 22.00. Развлекательные заведения, которые работали в это время, были закрыты.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут тщательнее контролировать работу этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, за время эпидемии COVID-19 зафиксирован у 7030 украинских медиков., из них 4406 медработников выздоровели.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.