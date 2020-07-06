Пандемия коронавируса. Впервые за 100 лет власти Австралии закрывают границу между штатами

В Австралии зафиксировали вспышку коронавируса, власти пытаются сдержать ее, перекрыв границу между наиболее густонаселенными штатами.

Власти Австралии приняли решение на время закрыть границу между наиболее густонаселенными штатами страны – Новым Южным Уэльсом и Викторией – из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что подобная ситуация происходит впервые за 100 лет. В последний раз австралийские чиновники блокировали передвижение между двумя штатами в 1919 году во время пандемии испанского гриппа.

В последние дни число случаев заболевания COVID-19 в столице Виктории Мельбурне резко возросло, что вынудило власти обеспечить выполнение жителями строгих карантинных мер.

За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является наивысшим показателем с момента начала распространения коронавируса.

Агентство пишет, что такой шаг, скорее всего, станет ударом по экономике Австралии, которая приближается к своей первой рецессии за почти 30 лет.

Австралия справилась с пандемией коронавируса лучше, чем многие страны, но вспышка в Мельбурне вызвала тревогу властей, отмечает Reuters.

В течение последней недели июня в стране регистрировалось в среднем 109 новых случаев COVID-19 в день, тогда как в первую неделю июня – в среднем только девять случаев в день.

По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на сегодняшнее утро в Австралии инфицированы 8583 человека, летальных случаев 106.

Население Австралии – 25 млн человек.

Во всем мире коронавирусом заразилось 11 419 638 человек, жертвами COVID-19 стал 533 781 человек, выздоровели 6 161 732.