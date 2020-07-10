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Фонд социального страхования Украины выплатит по 1 млн 576 тыс. семьям медиков, погибших от COVID-19

Члены семей умерших от COVID-19 медицинских работников получат гарантированную государством помощь. В Фонд социального страхования Украины поступили в полном объеме документы от трех семей, сообщили в Кабинете Министров Украины.

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Пока в фонд поступила информация о семи случаях заболевания медиков COVID-19 при исполнении служебных обязанностей со смертельным исходом
Пока в фонд поступила информация о семи случаях заболевания медиков COVID-19 при исполнении служебных обязанностей со смертельным исходом
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Фонд социального страхования Украины готов начать выплаты семьям украинских медиков, которые умерли в результате инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины 10 июля.

На сегодня в фонд поступила информация о семи подтвержденных случаях заболевания медиков коронавирусом  при исполнении служебных обязанностей  со смертельным исходом. В течение одного-двух банковских дней три семьи умерших от COVID-19 медработников, документы от которых в полном объеме поступили в фонд, получат по 1 млн 576 тыс. 500 грн гарантированной государством помощи, отметили в правительстве.

Еще четыре семьи получат выплату в ближайшее время после поступления в фонд всех необходимых документов.

"Специалистами фонда предоставляется всесторонняя помощь семьям пострадавших по сбору документов для назначения выплат", – подчеркнули в пресс-службе КМУ.

1 июля Кабинет Министров Украины принял решение добавить в бюджет Фонда социального страхования страны 233,3 млн грн на 2020 год для предоставления страховых выплат медикам.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

По состоянию на 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 043 человека (+819 за сутки), 1345 из них умерли (+18), 24 800 выздоровели (+1016).

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

Теги: Украина, Кабинет Министров, страхование, медики, выплаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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