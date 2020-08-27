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Украинский Минздрав не закупил средства защиты для медиков, из Фонда борьбы с COVID-19 на это потратили только 1,5% – Bihus.info

Украинский Минздрав в полном объеме закупил только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток, сообщают журналисты Bihus.info.

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СМИ заявляют, что торги на закупку защитных костюмов все еще не объявлены
СМИ заявляют, что торги на закупку защитных костюмов все еще не объявлены
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 20 августа с 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения Украины выделили из фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн грн (1,5%). Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 26 августа.

Первые 3 млрд грн правительство выделило Минздраву еще в мае. Часть этих денег была предусмотрена на доплаты медикам и закупку оборудования. Остальные 2,4 млрд грн – непосредственно на закупку средств защиты, таких как маски, перчатки и прочее.

Однако за три месяца, как сообщили журналистам на госпредприятии "Медицинские закупки в Украине", в полном объеме закуплены только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток. По остальным товарам торги или не состоялось из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены.

Скриншот: bihus.info
Скриншот: bihus.info

По словам журналистов, они еще при согласовании документов на выделение средств из фонда получили копии расчетов за подписью министра здравоохранения Максима Степанова, в которых обосновывались запланированные расходы – цены в них были завышены фактически на каждый товар из перечня.

В то же время тратить напрямую средства Минздрав не может, потому что все закупки проводятся через госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Поэтому сразу после утверждения бюджета предприятие провело собственный мониторинг рынка и уже на первых торгах начало "сбивать" цены от Минздрава.

На запрос журналистов Bihus.info на госпредприятии сообщили, что пытаются делать все возможное, чтобы ускорить процесс закупок, однако должны согласовывать все документы с министерством.

К примеру, до сих пор не объявлены торги на закупку защитных костюмов, на которую Минздравом предусмотрена наибольшая часть из выделенной суммы – 2 млрд 135 тыс. грн. В министерстве зарезервировали по 488 грн за один костюм. Однако если сравнить цену, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители, то разница на всю партию – более 1 млрд грн. Кроме того, ГП раньше, еще до выделения средств из фонда, пыталось купить их по 245 грн за штуку. Но тогда Минздрав отменил их соглашение и нашел другого поставщика уже с другими костюмами – китайскими – и другими ценами – вдвое выше. По данным "Медицинских закупок Украины", чтобы наконец объявить торги, ГП 29 июля направило в Минздрав обновленные, согласно предложениям на рынке, требования к техническим характеристикам костюмов.

Как отмечают журналисты, несмотря на то, что большинство средств Минздрав до сих пор так не освоил, в июле Кабмин добавил туда еще 11 млрд грн – на доплаты медикам и закупку оборудования. Эти закупки также еще не стартовали.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. 

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

Кроме того, 18 июня Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

24 июля Министерство финансов сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн. Вместе с тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на конец июля из фонда было потрачено только 10% средств.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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