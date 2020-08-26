Верховный Суд запросил почти миллион гривен из фонда борьбы с COVID-19

Общественная организация StateWatch сообщила, что руководитель аппарата Верховного Суда Украины Ольга Булка обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой компенсировать из фонда борьбы с COVID-19 затраты суда на закупку медицинских товаров и услуг по дезинфекции на сумму 978 тыс. грн.

Руководитель аппарата Верховного Суда Украины Ольга Булка обратилась в Кабинет Министров Украины с просьбой выделить 978 тыс. грн из фонда борьбы с COVID-19 для компенсации закупленных судом медицинских товаров и услуг по дезинфекции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом 26 августа сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на копию запроса суда.

В документе указано, что Верховный Суд закупил 600 литров антисептика на общую сумму 123 тыс. грн, 50 пар латексных перчаток за 112,5 тыс. грн, дезинфицирующие коврики за 13 тыс. грн, термометры за почти 8,7 тыс. грн, защитные маски по 7 тыс. грн и прочее.

Для судей специально закупили стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 тыс. грн.

Кроме товаров, для судей заказывали дезинфицирующие и утилизационные услуги на сумму более 201 тыс. грн.

По информации StateWatch, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабмин с такой же просьбой, но запросила 14,5 млн грн из фонда борьбы с COVID-19. Из них 350 тыс. грн должно было пойти на создание сайта, а 1 млн грн – на командировки.

Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн.

По состоянию на конец июля из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией и его последствиями потратили около 10%, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

Кроме того, 18 июня Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

24 июля Министерство финансов сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн.