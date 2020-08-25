Сакварелидзе, переболевший тяжелой формой коронавируса, пожелал скорейшего выздоровления Тимошенко

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказал, что переболел тяжелейшей формой коронавируса, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто борется с этой болезнью сейчас. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, получил много писем и смс с вопросом, куда же я пропал. Как человек, который сам только что перенес тяжелейшую форму COVID, проведя месяц в больнице, включительно с двумя неделями в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медицинскому персоналу и докторам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния", – рассказал он.
Сакварелидзе пожелал всем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией, сил и быстрого выздоровления, и отдельно обратился к народному депутату, главе партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая также инфицировалась COVID-19.
"Юлии Тимошенко, особенной женщине, искренне желаю скорейшего выздоровления. Вы сильнее болезни и ее тоже обязательно победите", – написал он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровело 15,2 млн.
В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.