Сакварелидзе, переболевший тяжелой формой коронавируса, пожелал скорейшего выздоровления Тимошенко

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе переболел коронавирусом, причем две недели провел в реанимации в тяжелом состоянии.

Сакварелидзе с сентября 2015-го по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказал, что переболел тяжелейшей формой коронавируса, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто борется с этой болезнью сейчас. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, получил много писем и смс с вопросом, куда же я пропал. Как человек, который сам только что перенес тяжелейшую форму COVID, проведя месяц в больнице, включительно с двумя неделями в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медицинскому персоналу и докторам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния", – рассказал он.

Сакварелидзе пожелал всем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией, сил и быстрого выздоровления, и отдельно обратился к народному депутату, главе партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая также инфицировалась COVID-19.

"Юлии Тимошенко, особенной женщине, искренне желаю скорейшего выздоровления. Вы сильнее болезни и ее тоже обязательно победите", – написал он.