В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 47 новых случаев коронавируса

Лечение от COVID-19 в Вооруженных силах Украины проходит 604 человека, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 960 военных Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 47 новых случаев коронавируса. Об этом 27 августа в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На лечении в учреждениях здравоохранения находится восемь человек. В Национальном военно-медицинском клиническом центре – шесть военнослужащих, в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона и городской больнице Ивано-Франковска – по одному военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек. В Киевской области – 15 военнослужащих и двое работников ВСУ, во Львовской области – 13 военных и двое сотрудников ВСУ, в Черниговской области – один военнослужащий, в Одесской области – трое военных, в Черновицкой, Харьковской и Винницкой областях – по одному работнику ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 27 августа от COVID-19 в ВСУ лечится 604 человека.

Всего за время пандемии выздоровело 960 военных, умерло шесть человек.

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.