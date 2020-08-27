Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, заразившаяся коронавирусом, 27 августа на своей странице в Instagram сообщила, что почти выздоровела.
"Я уже чувствую себя хорошо. Почти выздоровела, была легкая форма заболевания", – сообщила актриса.
Кравец подчеркнула, что ее двухнедельный карантин подходит к концу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такі вірші, здається, мають цілющу силу!Мені значно краще!) Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, маи * же одужала, була легка форма захворювання, слава Богу...Зовсім скоро скінчиться міи * двотижневии * карантин, сподіваюсь, і ми побачимось нарешті... Ви тільки бережіть себе, добре?) #деньнезалежності #сергіи * жадан #слухаи * украі * нське
О том, что Кравец заболела COVID-19, сообщил в интервью "КП в Украине" ее коллега Евгений Кошевой. Он подчеркнул, что остальные участники коллектива сдали отрицательные тесты на наличие вируса.
По состоянию на 27 августа общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, 54 217 пациентов уже выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.