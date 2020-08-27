Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии

Заразившаяся коронавирусом актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что перенесла заболевание в легкой форме.

Кравец: Уже чувствую себя хорошо Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, заразившаяся коронавирусом, 27 августа на своей странице в Instagram сообщила, что почти выздоровела.

"Я уже чувствую себя хорошо. Почти выздоровела, была легкая форма заболевания", – сообщила актриса.

Кравец подчеркнула, что ее двухнедельный карантин подходит к концу.

О том, что Кравец заболела COVID-19, сообщил в интервью "КП в Украине" ее коллега Евгений Кошевой. Он подчеркнул, что остальные участники коллектива сдали отрицательные тесты на наличие вируса.

По состоянию на 27 августа общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, 54 217 пациентов уже выздоровели.