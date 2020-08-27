ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – Степанов

Число пациентов с COVID-19, которые по состоянию на сегодня находятся в больницах страны, почти в два раза больше, чем в середине июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в Украине сделали более 41 тыс. тестов на коронавирус
За сутки в Украине сделали более 41 тыс. тестов на коронавирус
Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 49 человек – это новый антирекорд за все время эпидемии. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего за прошедшие сутки было выполнено 41 294 тестирования на коронавирус, из них 20 730 методом полимеразной цепной реакции и 20 564 – методом ИФА.

По состоянию на утро 27 августа в больницах страны находятся 6505 пациентов с коронавирусной болезнью. Для сравнения, в середине июля это число составляло около 3,5 тыс., отметил министр.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1974 человека. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, 54 217 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, антирекорд, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Бабкин с женой заразились COVID-19
Бабкин с женой заразились COVID-19
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда Крейга
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда – Крейга
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри родила дочь
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS