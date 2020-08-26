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Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

В психоневрологическом интернате Черновицкой области заявили, что 11 человек инфицированы COVID-19, еще пятеро ожидают результатов ПЦР-тестов.

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Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 тыс.
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 тыс.
Фото: EPA

В селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области в психоневрологическом интернате у 11 человек подтвердили инфицирование COVID-19. Об этом 26 августа агентству "Укринформ" сообщил директор учреждения Николай Харина.

"Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты", – заявил Харина.

По информации агентства, в интернате сейчас находится 187 человек, которые круглосуточно проживают в учреждении. Заведение закрыли на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах, говорится в сообщении.

Харина отметил, что среди подопечных интерната детей нет.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 9541 случай заболевания.

Теги: Украина, медицина, интернат, карантин, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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