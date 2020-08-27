Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, скончались 2 403 человека, 54 217 пациентов уже выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1974 человека. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Последние несколько дней прирост новых случаев COVID-19 несколько снизился, сегодня снова зафиксирован рост.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались (+49 за последние сутки), 54 217 пациентов уже выздоровели (+763). Продолжают болеть 55 439 человек.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3736;

Волынская область – 5268;

Днепропетровская область – 2095;

Донецкая область – 1278;

Житомирская область – 2998;

Закарпатская область – 7225;

Запорожская область – 1454;

Ивано-Франковская область – 8485;

Киев – 12 468;

Киевская область – 5305

Кировоградская область – 780;

Луганская область – 264;

Львовская область – 13 763;

Николаевская область – 1040;

Одесская область – 6537;

Полтавская область – 695;

Ровенская область – 8818;

Сумская область – 1302;

Тернопольская область – 5245;

Харьковская область – 8202;

Херсонская область – 363;

Хмельницкая область – 2102;

Черкасская область – 1318;

Черновицкая область – 9700;

Черниговская область – 1618.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (202) областях. Наименьший – в Кировоградской области (девять).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 824,6 тыс. человек, выздоровело 15,8 млн.