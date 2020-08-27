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ОБЩЕСТВО

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, скончались 2 403 человека, 54 217 пациентов уже выздоровели.

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Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 112 тыс.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 112 тыс.
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1974 человека. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Последние несколько дней прирост новых случаев COVID-19 несколько снизился, сегодня снова зафиксирован рост.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 0592403 человека скончались (+49 за последние сутки), 54 217 пациентов уже выздоровели (+763). Продолжают болеть 55 439 человек.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3736;
  • Волынская область – 5268;
  • Днепропетровская область – 2095;
  • Донецкая область – 1278;
  • Житомирская область – 2998;
  • Закарпатская область – 7225;
  • Запорожская область – 1454;
  • Ивано-Франковская область – 8485;
  • Киев – 12 468;
  • Киевская область – 5305
  • Кировоградская область – 780;
  • Луганская область – 264;
  • Львовская область – 13 763;
  • Николаевская область – 1040;
  • Одесская область – 6537;
  • Полтавская область – 695;
  • Ровенская область – 8818;
  • Сумская область – 1302;
  • Тернопольская область – 5245;
  • Харьковская область – 8202;
  • Херсонская область – 363;
  • Хмельницкая область – 2102;
  • Черкасская область – 1318;
  • Черновицкая область – 9700;
  • Черниговская область – 1618.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (202) областях. Наименьший – в Кировоградской области (девять). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 824,6 тыс. человек, выздоровело 15,8 млн.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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