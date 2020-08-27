Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1974 человека. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Последние несколько дней прирост новых случаев COVID-19 несколько снизился, сегодня снова зафиксирован рост.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались (+49 за последние сутки), 54 217 пациентов уже выздоровели (+763). Продолжают болеть 55 439 человек.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (202) областях. Наименьший – в Кировоградской области (девять).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 824,6 тыс. человек, выздоровело 15,8 млн.