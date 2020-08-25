У актрисы Студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19

Актрису студии "Квартал 95" Елену Кравец в "Вечернем квартале" заменят сразу четыре актрисы "Женского квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сообщил, что его коллега Елена Кравец заразилась коронавирусом. Об этом сообщает "КП в Украине".

"За несколько дней до съемок ["Вечернего квартала"] анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но таковы наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов негативные", – рассказал Кошевой.

В новых выпусках Кравец заменят сразу четыре актрисы "Женского квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Съемки "Вечернего квартала" проходили без публики в зале, еще до Дня Независимости, но, когда именно, не сообщается.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346). В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.