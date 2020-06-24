Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, планирует ли идти в мэры Киева

21 июня в Telegram-канале "Черная лампа" появилась информация, что кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа" может стать актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, однако она это заявление опровергла.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заявила, что не собирается баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом она написала в своем Instagram.

"Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка", – отметила она.

21 июня Telegram-канал “Черная лампа”, который ведет главред "Радио НВ" Валерий Калныш, написал, что Кравец может стать кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.

"Только что позвонили из социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все – как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса "Квартала 95". Ее, а также [шоумена, экс-кандитата в нардепы от "Голоса] Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с [действующим мэром столицы] Виталием Кличко. Этой чести из списка в 10–12 фамилий удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)", – сообщил Калныш.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.