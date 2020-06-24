Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, планирует ли идти в мэры Киева

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заявила, что не собирается баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом она написала в своем Instagram.
"Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка", – отметила она.
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Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка.
21 июня Telegram-канал “Черная лампа”, который ведет главред "Радио НВ" Валерий Калныш, написал, что Кравец может стать кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева.
"Только что позвонили из социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все – как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса "Квартала 95". Ее, а также [шоумена, экс-кандитата в нардепы от "Голоса] Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с [действующим мэром столицы] Виталием Кличко. Этой чести из списка в 10–12 фамилий удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)", – сообщил Калныш.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.
20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа". Свое участие в них уже подтвердили Ирина Верещук, Александр Дубинский и Николай Тищенко.
В партии "Голос" не исключают, что от них на пост мэра столицы может баллотироваться шоумен Сергей Притула, однако сам он пока не принял окончательного решения.
Также не исключают своего возможного участия в выборах и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и экс-нардеп от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин.