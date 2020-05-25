"Олег Винник на мотоцикле". Кравец предстала в образе байкера

В Instagram актрису комедийной студии "Квартал 95" Елену Кравец сравнили с певцом Олегом Винником.

Актриса комедийной студии "Квартал 95" Елена Кравец разместила в Instagram фото за рулем мотоцикла в черной куртке-косухе, джинсах и темных очках.

"Не удержалась... Примерила bobber (так зовут мотоцикл)", – написала она и отметила, что мотоцикл изготовлен на заказ ее коллеги по "Кварталу 95", Александра Пикалова.

Подписчик petrashkobogdan сравнил Кравец с певцом Олегом Винником.

"Олег Винник на мотоцикле. Ха-ха-ха", – написал он.

С 2002 года Елена Кравец замужем за Сергеем Кравцом, участником студии "Квартал 95". Дочь Мария родилась у них 24 февраля 2003 года. Еще двое детей – Иван и Екатерина – родились 19 июля 2016 года.