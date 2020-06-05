"Спалах". Бабкин и Кравец спели дуэтом

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем канале в YouTube презентовал новую песню "Спалах", которую спел дуэтом с актрисой студии "Квартал 95" Еленой Кравец. Актриса является автором речитатива, который начитывает в перерыве между куплетами.
В интервью программе "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", Бабкин рассказал, что именно он стал инициатором дуэта, хотя знакомство артистов состоялось благодаря инициативе Кравец. По словам актрисы, на одном из банкетов она призналась Бабкину, что является поклонницей его творчества.
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