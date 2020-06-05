Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 июня, 2020
 
Видео

"Спалах". Бабкин и Кравец спели дуэтом

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своем канале в YouTube презентовал новую песню "Спалах", которую спел дуэтом с актрисой студии "Квартал 95" Еленой Кравец. Актриса является автором речитатива, который начитывает в перерыве между куплетами. В интервью программе "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", Бабкин рассказал, что именно он стал инициатором дуэта, хотя знакомство артистов состоялось благодаря инициативе Кравец. По словам актрисы, на одном из банкетов она призналась Бабкину, что является поклонницей его творчества.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бабкин и Кравец познакомились на банкете
Бабкин и Кравец познакомились на банкете
Скриншот: Світське життя / YouTube

видео

Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Теги: Украина, клип, Сергей Бабкин, студия Квартал 95, Елена Кравец, актриса, песня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS