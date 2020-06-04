"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына

Украинский музыкант Сергей Бабкин обнародовал домашнее фото с сыном Елисеем.

Бабкин: Наши самые главные учителя не в школе и не в институте. Они прилетают к нам однажды, меняя нас и мир вокруг Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Instagram разместил фото с годовалым сыном Елисеем, на котором запечатлен с голым торсом и играющим на гитаре.

"Наши самые главные учителя не в школе и не в институте. Они прилетают к нам однажды, меняя нас и мир вокруг. И дарят нам любовь истинную, первозданную! Мы, взрослые, нужны для того, чтобы дети жили в безопасности. Мы здесь, чтобы стать светлым воспоминанием наших детей", – написал он.

Подписчики отметили пост эмодзи в виде сердец.

"Очень милый детеныш Елисей. И китеныш у него на попе", – написала julietta.es.

На фото на мальчике полосатые штаны с изображением голубого кита на пятой точке.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, почти год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.