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04 июня, 2020
 
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"Китеныш на попе". Бабкин показал младшего сына

Украинский музыкант Сергей Бабкин обнародовал домашнее фото с сыном Елисеем.

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Бабкин: Наши самые главные учителя не в школе и не в институте. Они прилетают к нам однажды, меняя нас и мир вокруг
Бабкин: Наши самые главные учителя не в школе и не в институте. Они прилетают к нам однажды, меняя нас и мир вокруг
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Instagram разместил фото с годовалым сыном Елисеем, на котором запечатлен с голым торсом и играющим на гитаре.

"Наши самые главные учителя не в школе и не в институте. Они прилетают к нам однажды, меняя нас и мир вокруг. И дарят нам любовь истинную, первозданную! Мы, взрослые, нужны для того, чтобы дети жили в безопасности. Мы здесь, чтобы стать светлым воспоминанием наших детей", – написал он.

Подписчики отметили пост эмодзи в виде сердец.

"Очень милый детеныш Елисей. И китеныш у него на попе", – написала julietta.es.

На фото на мальчике полосатые штаны с изображением голубого кита на пятой точке.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в марте 2009 года. У них трое детей. Младшему, Елисею, почти год. Он родился 18 июня 2019-го. Дочери Бабкиных Веселине – девять, Артуру – 13 лет. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Теги: дети, Сергей Бабкин, фото, Снежана Бабкина
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