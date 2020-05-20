С утра до утра. Жена Бабкина рассказала, как часто кормит грудью сына

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала в Instagram прогулку с сыном Елисеем.
"Нашему лисенку сегодня 11 месяцев!!!" – отметила она 18 мая.
Бабкина по запросу подписчиков обнародовала меню сына.
"8.30 – грудь (три минуты), 9.30 – клубника, киви, голубика, яблоко. 10.45 – каша безмолочная на смеси (овсяная, рисовая, гречневая, кукурузная), 11.00–13.00 – сон на улице, 14.00 – грудь (пять минут), 15.45 – борщ, суп без зажарки. Суп + рис, гречка, пшеница, кускус, вермишель, овощи (чередую крупу) + курица, телятина, индюшатина. И кусочек хлеба. 16.15–18.15 – сон на улице, 19.30 – грудь (пять минут), 21.00 – кефир + творожок (молочная кухня), 21.30 – душ, 22.00 – сон, 3.00 – грудь, 6.00 – грудь", – написала она.
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Нашему ЛИСе * нку сегодня 11 месяцев!!! * Немного изменилось наше меню. Вы задае * те сотни вопросов в Директ на тему- меню, памперсов, сна и т.д. Сегодня МЕНЮ #меню_елисеябабкина_11месяцев * 8.30- грудь( 3 мин) * 9.30- клубничка, киви, голубика, яблоко * 10.45 - каша без молочная на смеси ( овсяная, рисовая, гречневая, кукурузная) * 11.00-13.00- сон на улице * 14.00- грудь( 5 мин) * 15.45- борщ, суп без зажарки. Суп + рис, гречка, пшеница, кус-кус, вермишель, овощи( чередую крупу) + курица, телятина, индюшатина. И кусочек хлеба * 16.15-18.15- сон на улице * 19.30- грудь ( 5 мин) * 21.00- кефир+творожок( молочная кухня) * 21.30- душ * 22.00- сон * 03.00- грудь * 6.00- грудь * #снежанабабкина #елисеи * бабкин
Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Супруги воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и сына Артура. 18 июня 2019 года Бабкина родила сына Елисея. Артур – сын Снежаны Бабкиной от первого брака.