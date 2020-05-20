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21 мая, 2020
 
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С утра до утра. Жена Бабкина рассказала, как часто кормит грудью сына

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась распорядком дня и меню сына Елисея, которому исполнилось 11 месяцев.

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Снежана Бабкина: Нашему лисенку 11 месяцев!!!
Снежана Бабкина: Нашему лисенку 11 месяцев!!!
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина показала в Instagram прогулку с сыном Елисеем.

"Нашему лисенку сегодня 11 месяцев!!!" – отметила она 18 мая.

Бабкина по запросу подписчиков обнародовала меню сына.

"8.30 – грудь (три минуты), 9.30 – клубника, киви, голубика, яблоко. 10.45 – каша безмолочная на смеси (овсяная, рисовая, гречневая, кукурузная), 11.00–13.00 – сон на улице, 14.00 – грудь (пять минут), 15.45 – борщ, суп без зажарки. Суп + рис, гречка, пшеница, кускус, вермишель, овощи (чередую крупу) + курица, телятина, индюшатина. И кусочек хлеба. 16.15–18.15 – сон на улице, 19.30 – грудь (пять минут), 21.00 – кефир + творожок (молочная кухня), 21.30 – душ, 22.00 – сон, 3.00 – грудь, 6.00 – грудь", – написала она.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Супруги воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и сына Артура. 18 июня 2019 года Бабкина родила сына Елисея. Артур – сын Снежаны Бабкиной от первого брака.

Теги: Сергей Бабкин, музыкант, Снежана Бабкина, Елисей Бабкин
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