Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 мая, 2020
 
Новости

"Хороший стульчик". Жена Бабкина показала, как муж держит ее на руках во время готовки еды

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась снимком, сделанным во время приготовления салата, для которого позировала на руках у супруга.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Снежана Бабкина: Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями
Снежана Бабкина: Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина показала в Instagram снимок, на котором запечатлена за кухонным рабочим столом. Сзади ее держит на руках супруг.

"Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями. Так я отдыхаю, когда устаю резать салат", – написала она и сопроводила пост хештегами "стульчик", "кухня", "ужин", "выходные".

"Хороший стульчик. Главное, практичный и удобный", – прокомментировала natali_kosovskaya_

Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Супруги воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и сына Артура. 18 июня 2019 года Бабкина родила сына Елисея. Артур – сын Снежаны Бабкиной от первого брака.

Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS