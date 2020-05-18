"Хороший стульчик". Жена Бабкина показала, как муж держит ее на руках во время готовки еды

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась снимком, сделанным во время приготовления салата, для которого позировала на руках у супруга.

Снежана Бабкина: Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина показала в Instagram снимок, на котором запечатлена за кухонным рабочим столом. Сзади ее держит на руках супруг.

"Абсолютно бытовая фотография с совершенно не бытовыми взаимоотношениями. Так я отдыхаю, когда устаю резать салат", – написала она и сопроводила пост хештегами "стульчик", "кухня", "ужин", "выходные".

"Хороший стульчик. Главное, практичный и удобный", – прокомментировала natali_kosovskaya_

Сергей и Снежана Бабкины поженились в 2009 году. Супруги воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и сына Артура. 18 июня 2019 года Бабкина родила сына Елисея. Артур – сын Снежаны Бабкиной от первого брака.