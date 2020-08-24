Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19

Участница шоу "Танцы со звездами", телеведущая Ольга Фреймут лечится от СOVID-19 дома, оставаясь в самоизоляции.

Фреймут: Все проекты и работу пока остановила Фото: freimutolia / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут 23 августа на своей странице в Instagram сообщила, что получила положительный результат на COVID-19.

По словам Фреймут, она не знает, когда и где могла заразиться. Ведущая подчеркнула, что лечится дома, находясь в самоизоляции.

"О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – сообщила Фреймут.

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа.

По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли.