Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2020
 
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Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19

Участница шоу "Танцы со звездами", телеведущая Ольга Фреймут лечится от СOVID-19 дома, оставаясь в самоизоляции.

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Фреймут: Все проекты и работу пока остановила
Фреймут: Все проекты и работу пока остановила
Фото: freimutolia / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут 23 августа на своей странице в Instagram сообщила, что получила положительный результат на COVID-19. 

По словам Фреймут, она не знает, когда и где могла заразиться. Ведущая подчеркнула, что лечится дома, находясь в самоизоляции. 

"О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – сообщила Фреймут. 

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа. 

По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли.  

Теги: Украина, шоу-бизнес, телеведущая, Ольга Фреймут, Танцы со звездами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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