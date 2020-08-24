Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут 23 августа на своей странице в Instagram сообщила, что получила положительный результат на COVID-19.
По словам Фреймут, она не знает, когда и где могла заразиться. Ведущая подчеркнула, что лечится дома, находясь в самоизоляции.
"О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – сообщила Фреймут.
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Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивнии * результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляціі * вдома. Почуваю себе вже краще. Про свіи * діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехаи * береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням - не ігноруи * те рекомендаціі * МОЗ, носіть маски, користуи * тесь антисептиком, уникаи * те великих скупчень людеи * . Будьте вкраи * обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус - це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своі * х рідних.
Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа.
По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли.