Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" состоится 30 августа. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.
Трансляция шоу начнется в 21.00.
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Це подія, на яку чекала вся краі * на. Новии * наи * танцювальнішии * сезон шоу #танціззірками розпочнеться вже 30 серпня о 21:00 на 1+1 Наи * якскравіші зіркові учасники, видовищні постановки, феєрія свята – усе це чекає тебе на головному танцювальному паркеті краі * ни щонеділі в ефірі 1+1. Залишай коментар, якщо чекаєш на прем'єру
Участие в проекте подтвердили 14 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.