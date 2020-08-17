Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"

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Це подія, на яку чекала вся краі * на. Новии * наи * танцювальнішии * сезон шоу #танціззірками розпочнеться вже 30 серпня о 21:00 на 1+1 Наи * якскравіші зіркові учасники, видовищні постановки, феєрія свята – усе це чекає тебе на головному танцювальному паркеті краі * ни щонеділі в ефірі 1+1. Залишай коментар, якщо чекаєш на прем'єру