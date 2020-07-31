Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) стал 10-м участником шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", приняв вызов от рэп-исполнительницы alyona alyona. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.
Позитив передал эстафету лидеру группы "Без обмежень" Сергею Танчинцу.
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Готуйся побачити усю танцювальну майстерність Позитива (@positiff) на паркеті #танціззірками, адже він приймає виклик від Alyona Alyona Артист передає #танціззіркамиchallengе далі і запрошує взяти участь у шоу фронтмена гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця (@sergii_tanchynets).
Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее свое участие в проекте подтвердили девять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович.
Украинский дизайнер Андре Тан стал единственным в истории нового сезона шоу, кто отказался от участия в проекте.