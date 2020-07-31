"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"

Хореограф Илона Гвоздева, ожидающая рождения второго ребенка, стала участницей нового проекта шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Победительница проекта "Танцы со звездами 2018" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева, ожидающая второго ребенка, снова выйдет на паркет – партнером танцовщицы стал телеведущий Дмитрий Танкович. Об этом хореограф сообщила на своей странице в Instagram.

"Ну что, друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями? "Шоу телепузиков" в новом сезоне на сцене "Танцев со звездами". Такого в нашей стране еще не было", – написала она.

Гвоздева – многократная участница шоу "Танцы со звездами". Ее партнерами были телеведущий Юрий Ткач, шоумен Игорь Ласточкин и актер Владимир Остапчук.

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили девять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович.