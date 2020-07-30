Беременная Гвоздева озвучила пол и имя своего второго ребенка

По словам хореографа Илоны Гвоздевой, она назовет ребенка именем, созвучным названию страны, в которой он был зачат.

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева разместила в Instagram видеозапись, сделанную во время ультразвуковой диагностики по определению пола будущего ребенка.

"Сегодня волнительный момент. Я узнала пол нашего ребенка, и это будет хлопец!" – заявила Гвоздева на видео.

"Пацан! Класс! Так все-таки Доминик?" – поинтересовались подписчики.

"Ну да", – подтвердила Гвоздева.

"Доминик – это потому, что вы его из Доминиканы привезли?" – уточнили фолловеры. Танцовщица ответила на этот вопрос утвердительно.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.