Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2020
 
Новости

"Год будет нелегким". Беременная Гвоздева пошла на риск, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, сообщила, что отправляется вместе с семьей на отдых.

Гвоздева: Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых!
Гвоздева: Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых!
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram призналась, что устала бояться и ждать, когда все наладится. 

"Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых! Судя по новостям и обстоятельствам, год будет нелегким, поэтому нужно набраться сил и здоровья, чтобы его пережить. Скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов", – заявила она.

Она подчеркнула, что если бы не решилась сейчас отправиться в отпуск, то жалела бы об этом весь год. 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). 

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Теги: Украина, беременность, отдых, Илона Гвоздева, роды
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