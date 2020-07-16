"Год будет нелегким". Беременная Гвоздева пошла на риск, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram призналась, что устала бояться и ждать, когда все наладится.
"Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых! Судя по новостям и обстоятельствам, год будет нелегким, поэтому нужно набраться сил и здоровья, чтобы его пережить. Скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов", – заявила она.
Она подчеркнула, что если бы не решилась сейчас отправиться в отпуск, то жалела бы об этом весь год.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В предвкушении заслуженного отпуска Честно говоря так устала боятся,устала ждать когда все наладится, когда можно будет свободно дышать и передвигаться по стране и городу без ограничений и дискомфорта,что в итоге поняла или сейчас или буду жалеть весь год! Поэтому друзья,мы с семьей решили все-таки рискнуть и полететь на отдых! Так как судя по новостям и обстоятельствам год будет нелёгким и нужно набраться сил и здоровья,чтоб его пережить Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее,так что скоро будет много ярких фото,эмоций и отзывов И конечно,ещё раз Спасибо @avetisyan.photographer за эти невероятные фото))) Кстати,как думаете,куда летим? #илонагвоздева #фотограф #фотографдлябеременных #гвоздевабеременность #семья
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).
В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.