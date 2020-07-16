"Год будет нелегким". Беременная Гвоздева пошла на риск, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, сообщила, что отправляется вместе с семьей на отдых.

Гвоздева: Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых! Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram призналась, что устала бояться и ждать, когда все наладится.

"Мы с семьей решили рискнуть и полететь на отдых! Судя по новостям и обстоятельствам, год будет нелегким, поэтому нужно набраться сил и здоровья, чтобы его пережить. Скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов", – заявила она.

Она подчеркнула, что если бы не решилась сейчас отправиться в отпуск, то жалела бы об этом весь год.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.