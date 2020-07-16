"Выгляжу, как вкусный кексик "брауни". Беременная Гвоздева снялась в фотосессии

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, предстала в черном боди и белом платье.

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила видео, снятое во время фотосессии.

В ролике показано, как танцовщице наносили макияж, а также как она позировала перед камерой. Гвоздева предстала в черном боди и белом длинном платье.

"Мне кажется, эта фотосессия точно претендует на модный глянец. Благодаря своему волшебному положению и профессиональному подходу всей команды я смогла ощутить себя не только нежной, женственной, но и обрела иную некую сексуальность, глубину взгляда, изящные линии, даже несмотря на то, что теперь я выгляжу, как вкусный кексик "брауни". Как вам такая беременная Илонка?" – написала хореограф.

"Ваууу, как это красиво. Илонка, ты невероятная, какая-то по-особому красивая и нежная. Твоя каждая фотосессия – это произведение искусства, но эта просто в самое сердце", – написала подписчица galyarubanska1995.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.