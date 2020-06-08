Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
08 июня, 2020
 
Новости

Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая на 19-й неделе объявила о своей беременности, еще не знает пол будущего ребенка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гвоздева: Девочка у нас уже есть
Гвоздева: Девочка у нас уже есть
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Беременная во второй раз победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева надеется, что у нее родится мальчик. Об этом она рассказала в интервью программе "Світське життя", которая выходит на канале "1+1"

"Мой муж очень хочет мальчика, потому что девочка у нас уже есть. Но до сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем. Муж сказал: "Если вторая будет девочка, зая, ну ты же понимаешь...", – призналась Гвоздева. 

"Сразу пойдешь рожать третьего", – завершила мысль хореографа ведущая передачи Катя Осадчая. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами". 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Теги: Украина, беременность, Катя Осадчая, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
Дмитрий ГОРДОН
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS