Гвоздева: До сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая на 19-й неделе объявила о своей беременности, еще не знает пол будущего ребенка.

Беременная во второй раз победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева надеется, что у нее родится мальчик. Об этом она рассказала в интервью программе "Світське життя", которая выходит на канале "1+1"

"Мой муж очень хочет мальчика, потому что девочка у нас уже есть. Но до сих пор УЗИ не показало, кто у нас будет, поэтому мы немного переживаем. Муж сказал: "Если вторая будет девочка, зая, ну ты же понимаешь...", – призналась Гвоздева.

"Сразу пойдешь рожать третьего", – завершила мысль хореографа ведущая передачи Катя Осадчая.



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Видео: Світське життя / YouTube

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.