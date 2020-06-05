Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 июня, 2020
 
Новости

Гвоздева забеременела одновременно со своей кошкой

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева призналась, что рассказала четырехлетней дочери Валерии о будущем пополнении в семье на примере домашней кошки Мии, которая накануне родила троих котят.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали
Гвоздева: Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева скрывала от четырехлетней дочери новость о своей беременности в течение первых трех месяцев. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали, все произошло само собой в Доминикане на отдыхе. Вернувшись домой, я четко понимала, что во мне зародилась новая жизнь. Дома нашу семью ждал еще сюрприз – наша кошка тоже была беременной. Узнав новость про кошку, доченька ждала с нетерпением появления котят на свет", – рассказала Гвоздева.

По словам хореографа, когда спустя три месяца кошка родила троих котят, они с мужем решили, что пришло время рассказать дочери новость о грядущем пополнении в семье. 

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами". 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Теги: Украина, беременность, хореограф, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS