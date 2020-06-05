Гвоздева забеременела одновременно со своей кошкой

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева призналась, что рассказала четырехлетней дочери Валерии о будущем пополнении в семье на примере домашней кошки Мии, которая накануне родила троих котят.

Гвоздева: Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева скрывала от четырехлетней дочери новость о своей беременности в течение первых трех месяцев. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали, все произошло само собой в Доминикане на отдыхе. Вернувшись домой, я четко понимала, что во мне зародилась новая жизнь. Дома нашу семью ждал еще сюрприз – наша кошка тоже была беременной. Узнав новость про кошку, доченька ждала с нетерпением появления котят на свет", – рассказала Гвоздева.

По словам хореографа, когда спустя три месяца кошка родила троих котят, они с мужем решили, что пришло время рассказать дочери новость о грядущем пополнении в семье.

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.