Гвоздева забеременела одновременно со своей кошкой

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева скрывала от четырехлетней дочери новость о своей беременности в течение первых трех месяцев. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Мы с мужем планировали второго ребенка, но дату не выбирали, все произошло само собой в Доминикане на отдыхе. Вернувшись домой, я четко понимала, что во мне зародилась новая жизнь. Дома нашу семью ждал еще сюрприз – наша кошка тоже была беременной. Узнав новость про кошку, доченька ждала с нетерпением появления котят на свет", – рассказала Гвоздева.
По словам хореографа, когда спустя три месяца кошка родила троих котят, они с мужем решили, что пришло время рассказать дочери новость о грядущем пополнении в семье.
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Как подготовить старшего ребёнка к рождению братика или сестрички?! Это очень волнующее событие в вашей жизни,поэтому необходимо правильно подойти к огласке этой новости,а главное Ваш малыш или малышка не должны остаться в стороне! Нужно выбрать правильный момент,чтоб сообщить о новом положении Мамы. Расскажу вам,как это было у нас. Мы с мужем планировали второго ребёнка,но даты точно не выбирали,все произошло само собой в Доминикане на отдыхе. По возвращению домой,я четко понимала и чувствовала что я уже не «одна» и во мне зародилась новая жизнь.Дома нашу семью ждал ещё сюрприз,наша кошка «МИЯ» тоже была беременной. Узнав новость про кошку,наша доченька была безмерно счастлива и ждала с нетерпением появления котят на свет. Она проявляла к кошке особую заботу,трепет и ухаживала за ней. Тем временем, мы с мужем пока держали в тайне нашу новость. Спустя 1триместр,когда мое физическое состояние начало быть заметным и животик продолжал расти, наша кошка окотилась и привела на свет троих замечательных котят! Радости нашей дочери не было предела. Все ее мысли были о котятах и она проявляла огромную любовь и заботу. Тут-то мы с мужем и поняли,что наступил тот самый важный момент для объявления нашей новости доченьке. Итак,однажды вечером мы с мужем и доченькой сели втроём и сказали ей,что у нас для неё есть замечательная новость-мама ждёт малыша/малышку тоже и вскоре нас будет четверо. На что Рия улыбнулась и обняла меня крепко-крепко. Мы сказали ей,что это будет НАШ малышь, ты будешь помогать маме во всем,будешь ухаживать за малышом,играть с ним,укладывать спать,вобщем появится “BABY BORN” живой С того момента Рия очень бережно относится ко мне и моему состоянию,проявляет огромную заботу,ласку и любовь,при этом я стараюсь теперь ещё больше уделять ей внимание, говорить как сильно люблю ее,какая она будет хорошая сестричка и помощница,все время разговариваем втроём с малышом,говорим ему спокойной ночи и доброе утро. Таким образом для себя я выделила глазные моменты,как именно сообщить дочери о беременности: Продолжение в комментариях Как Вы рассказывали своим деткам о братике или сестричке? #илонагвоздева #гвоздевабеременность #мамавдекрете #мамадочки #Мама
Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.