"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева заявила, что в течение первых трех недель беременности тесты давали отрицательный результат. Об этом она рассказала в Instagram.
По словам Гвоздевой, о второй беременности она начала задумываться во время семейного отпуска на заграничном курорте.
"История началась в Доминикане. Каждый день я видела возле себя аистов, постоянно ловила во сне рыбу. Вернувшись в Киев, через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась", – написала Гвоздева.
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МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ 1-й триместр беременности История началась ещё на нашем семейном отпуске в Доминикане в #barcelobavaropalace , где, каждый день, я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне,а мой муж наяву, ходила снимала сториз с домыслами «что-бы все это значило?» Вообщем все располагало к пополнению Отпуск прошёл замечательно,вернувшись в Киев я через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя,хотя все тесты напрочь показывали «НЕТ», но в то же время я чувствовала,что жизнь во мне уже зародилась, сразу тело стало другим, по ночам я прям чувствовала изменения в области низа живота, обоняние обострилось, вкусовые рецепторы изменились, я резко все начала пересаливать, то ли от любви,то ли от состояния, стала слишком плаксивая,что вообще мне не свойственно Вообщем упорных 2недели я почти через день делала тесты,так как все мое нутро и материнское чутьё подсказывало что жизнь во мне уже зародилась,но подтверждения тому я не получала И когда я не выдержала и на 3неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ «Да,вы беременны» Теперь о том как для меня прошёл 1 триместр -токсикоза практически не было(только изредка на рыбу) -танцы и тренировки продолжаю,но в облегчённом варианте -конечно же один из главных козырей-это размер груди, наконец-то я стала ее ощущать, весь телефон забит фотографиями - за первые три месяца набрала «+5кг» и пока очень спокойно на это рагирую - немного отекают ноги,если долго на ногах,но такое было у меня всегда -изжога сразу начала мучать(хотя при 1беременности это было к 6-7 мес) -хотелось все время что-то жевать и пить томатный сок -мужу мозг вынести не успела Девочки,а как у вас проходил 1триместр и что чувствовали? #илонагвоздева #гвоздевабеременность #1триместрбеременности #материнскийинстинкт
В комментариях к публикации Гвоздева сообщила, что находится на 19-й неделе беременности.
Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию ( 2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка.