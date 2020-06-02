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02 июня, 2020
 
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"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева сообщила, что находится на 19-й неделе беременности.

Гвоздева объявила о второй беременности в последние дни весны
Гвоздева объявила о второй беременности в последние дни весны
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева заявила, что в течение первых трех недель беременности тесты давали отрицательный результат. Об этом она рассказала в Instagram. 

По словам Гвоздевой, о второй беременности она начала задумываться во время семейного отпуска на заграничном курорте. 

"История началась в Доминикане. Каждый день я видела возле себя аистов, постоянно ловила во сне рыбу. Вернувшись в Киев, через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась", – написала Гвоздева.

В комментариях к публикации Гвоздева сообщила, что находится на 19-й неделе беременности. 

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами". 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию ( 2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка.

Теги: Украина, беременность, танцы, Танцы со звездами, Илона Гвоздева
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