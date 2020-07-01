"Бегемотик". Гвоздева рассказала, сколько набрала за время второй беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева за время беременности набрала 10 кг. Об этом она рассказала в Instagram.
"За все время я уже набрала 10 килограммов, вешу 65. Бегемотик. Размер бюста продолжает радовать", – написала хореограф.
По словам Гвоздевой, она по-прежнему преподает уроки танцев и ведет активный образ жизни.
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Второй триместр беременности и ощущения. 1. На сегодняшний день за все время я уже набрала +10кг,вешу 65кг (бегемотик) 2. Токсикоз отсутствует 3. Реакция на смену погоды- жуткая головная боль 4. К вечеру гудят ноги и немного отекаю 5. Продолжаю танцевать и преподавать 6. Легкость осталась только на фото 7. Питание как и ранее за одного,но с пользой для двоих 8. Воду пью не по нормам,а по потребности 9. Размер бюста продолжает радовать 10. Смена настроения минимальная,всегда стараюсь на позитиве быть 11. Зачастую в обед очень хочется спать 12. Мужу мозг по прежнему не выношу Стараюсь вести активный образ жизни,очень хочется на море,но придерживаюсь карантинных мер и норм, поэтому сейчас решили воздержаться от пляжей и отелей,но не удержалась от предложения сделать великолепную фотосессию с @avetisyan.photographer , эта уже одна из первых фото,кажется здесь я абсолютна невесома,легка и воздушна,дальше больше и ещё красивее, спасибо за талант и любовь к работе. Как у вас проходил второй триместр и о чем думали #илонагвоздева #гвоздевабеременность #фотографдлябеременных #фотосессия #фотосессиябеременности
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).
В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.