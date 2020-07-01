"Бегемотик". Гвоздева рассказала, сколько набрала за время второй беременности

По словам украинского хореографа Илоны Гвоздевой, беременной во второй раз, ее вес на сегодняшний день составляет 65 кг.

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева за время беременности набрала 10 кг. Об этом она рассказала в Instagram.

"За все время я уже набрала 10 килограммов, вешу 65. Бегемотик. Размер бюста продолжает радовать", – написала хореограф.

По словам Гвоздевой, она по-прежнему преподает уроки танцев и ведет активный образ жизни.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.